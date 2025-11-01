Отстраненный теннисист Мокров обвинил лабораторию WADA в махинациях

Спортсмен отметил, что нарушения международных лабораторных стандартов были подтверждены авторитетными независимыми специалистами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Алексей Мокров обвинил сотрудников лаборатории Монреаля, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA), в махинациях при проведении анализа его допинг-пробы. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

30 апреля пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщила о временном отстранении Мокрова на основе положительного результата допинг-теста, который был сдан во время турнира в Египте в ноябре 2024 года. В организме спортсмена был обнаружен нандролон. Концентрация его метаболита составила 1,7 нг/мл, тогда как допустимый порог, установленный WADA, - 2,5 нг/ мл. В ITIA заявили, что у спортсмена не было разрешения для его использования. Временное отстранение от соревнований вступило в силу 27 января. На данный момент Мокров занимает 1 535-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

По словам 20-летнего спортсмена, слушание дела независимым трибуналом прошло лишь спустя девять месяцев с момента, когда он получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил. В рамках дела сторона спортсмена привлекла международных экспертов из Швейцарии и Израиля, которые провели независимый анализ документов и сделали вывод, что лаборатория при проведении анализа нарушила технический регламент WADA, что привело к ложноположительному результату.

"Считаю такое решение не только необъективным по отношению к себе, но и вызовом всему спортивному мировому сообществу, - написал Мокров. - Ведь нарушения международных лабораторных стандартов были подтверждены авторитетными независимыми специалистами, в прошлом работавшими в аккредитованных лабораториях WADA, а в данный момент ведущих научную деятельность, не связанную с Всемирным антидопинговым агентством. Важно отметить, что эксперт ІТІА и представители канадской лаборатории не отрицали нарушений при проведении анализа. Их аргумент заключался в том, что этап подготовки пробы якобы "не считается" частью анализа, но по правилам технических документов WADA подготовка пробы - это полноценная часть анализа, и к ней предъявляются такие же строгие требования, как и к стальным этапам. Однако, аргументы наших независимых экспертов судьи почему-то не учли и закрыли глаза на нарушения при проведении анализа".

Мокров заявил, что не собирается мириться со своим отстранением, а также отметил, что подобные решения дискредитируют WADA. "Я не намерен мириться с несправедливым обвинением и буду оспаривать решение независимого трибунала в Спортивном арбитражном суде. Иначе грош цена всем международным лабораторным стандартам WADA. По идее, они разрабатываются десятками научных специалистов агентства именно для того, чтобы лаборатории в дальнейшем их неукоснительно соблюдали, тем самым гарантируя достоверный результат. Оправдывая нарушителей, WADA дискредитирует себя и подрывает доверие спортсменов ко всей антидопинговой системе. Я готов идти до конца, чтобы доказать свою невиновность. Может быть, мой случай создаст еще один прецедент, на который в дальнейшем смогут ссылаться юристы при защите спортсменов, пострадавших от вседозволенности лабораторий WADA. Иначе получается, что если спортсмена еще не обвинили в употреблении допинга, это не заслуга спортсмена, а недоработка лабораторий WADA", - добавил он.

Теннисист уверен, что гипотеза об употреблении им нандролона противоречит здравому смыслу, поскольку успех в данном виде спорта определяется не мышечной массой или физической силой, а техникой, координацией, скоростью реакции, чувством мяча и психологической устойчивостью, которые невозможно улучшить приемом этого вещества. Также Мокров упомянул о большом риске нандролона для здоровья и невозможности легально приобрести его на территории России. По его мнению, молодому теннисисту, который находится в начале спортивного пути, нет смысла осознанно рисковать карьерой, физическим состоянием и нарушением закона ради вещества, которое не дает никакого преимущества.