Лазарев рассказал, почему пошел на пять четверных прыжков на Гран-при

По словам фигуриста, он находится в хорошей физической форме

Лев Лазарев © Донат Сорокин/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Фигурист Лев Лазарев зашел на пять четверных прыжков на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске, потому что решил переделать четверной тулуп, с которого упал. Об этом он рассказал журналистам.

Лазарев стал победителем юниорского этапа в Красноярске, набрав 245,29 балла.

"Этот этап отличался, физическая форма у меня намного лучше, потому что перед прошлым этапом я заболел, и на подготовку было всего две недели. После этого все стало хорошо получаться, прыжки какие-то стал выше прыгать, чем обычно, - рассказал Лазарев. - Изначально план катать четыре четверных, но так получилось, что я зашел на пять. Я решил, что я не буду доволен прокатом, если не переделаю тулуп".

"Мне без разницы, в какой день катать, в день рождения катать прикольно, весело хотя бы, скучно в любом случае не будет, - отметил Лазарев. - После проката уже отпускает и можно праздновать день рождения. Сегодня, наверное, никак, завтра я улетаю и пойду праздновать с друзьями".

Лазарев рассказал, что возможность выступления на взрослых турнирах будет обсуждаться в конце сезона. "Были ли разговоры о выходе во взрослые в следующем сезоне? Нет, мы об этом пока не думали. Будем решать в конце сезона, думаю. Хотелось бы соревноваться во взрослых, но и по юниорам тоже интересно", - сказал он.