В ХК "Сочи" сообщили, что срок контракта с Самсоновым составляет два года

Бывший вратарь клубов НХЛ подписал контракт с "Сочи" в субботу

Вратарь "Сочи" Илья Самсонов © Ethan Miller/ Getty Images

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Контракт "Сочи" с обладателем Кубка Гагарина и выступавшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) вратарем Ильей Самсоновым составляет два года. Об этом сообщила пресс-служба "Сочи".

Ранее агент игрока Сергей Исаков сообщил ТАСС, что Самсонов подписал контракт до конца сезона.

"Илья Самсонов был одним из самых ценных лотов на трансферном рынке среди вратарей. Наш основной вратарь Павел Хомченко получил травму, и его сроки восстановления займут еще несколько недель. Команде было необходимо усилить нашу вратарскую бригаду. Илья - опытный вратарь, выступал на международной арене в составе сборной России, шесть лет провел в НХЛ. Мы верим, что Самсонов поможет команде преодолеть временные трудности", - приводит пресс-служба клуба слова заместителя генерального директора по хоккейным операциям Вадима Покотило.

Права на 28-летнего игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ранее принадлежали "Металлургу". Воспитанник "Металлурга" Самсонов становился победителем плей-офф КХЛ в 2016 году, а также серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира. В НХЛ он выступал за "Вашингтон" (2019-2022), "Торонто" (202-2024) и "Вегас" (2024-2025).