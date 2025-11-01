Сборная России по гандболу выиграла второй матч на турнире в Минске

Российские гандболисты обыграли вторую команду Белоруссии со счетом 28:27

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу обыграла вторую команду Белоруссии в матче международного товарищеского турнира в Минске.

Встреча завершилась со счетом 28:27. Самым результативным игроком в составе российской сборной стал Александр Ермаков, забросивший шесть мячей.

В другом матче национальная сборная Белоруссии со счетом 34:25 обыграла команду Ирака. Российские гандболисты в своей стартовой встрече на турнире победили сборную Ирака со счетом 37:20.

2 ноября сборные России и Белоруссии в личной встрече определят победителя турнира.