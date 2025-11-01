На аукцион выставили шасси болида, на котором Сенна выиграл Гран-при Бразилии

Предварительно лот оценен в $12 млн - $15 млн

Редакция сайта ТАСС

Айртон Сенна на болиде McLaren MP4-6, 1991 год © Pascal Rondeau/ Getty Images

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Аукционный дом RM Sotheby's в качестве лота представил шасси болида McLaren MP4/6 образца 1991 года, на котором Айртон Сенна выиграл этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома.

Торги пройдут 8-11 декабря в Дубае. Предварительно лот оценен в $12 млн - $15 млн. На этой машине Сенна впервые одержал победу на домашнем этапе - Гран-при Бразилии.

Сенна является трехкратным чемпионом мира в "Формуле-1" (1988, 1990, 1991) и рекордсменом по количеству побед на Гран-при Монако (6 раз). Гонщик погиб в автокатастрофе на Гран-при Сан-Марино в 1994 году.