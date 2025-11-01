Дзюба пропустит игру "Акрона" с "Ростовом" из-за травмы

Как сообщили ТАСС в пресс-службе тольяттинского клуба, форвард получил повреждение в игре прошлого тура с "Локомотивом", которая прошла в Саранске

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба © Михаил Синицын/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Нападающий и капитан тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба пропустит матч 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" из-за повреждения. Об этом сообщила пресс-служба "Акрона".

Встреча пройдет в субботу в Ростове-на-Дону и начнется в 20:15 мск.

"У Артема небольшое повреждение - последствия игры [прошлого тура с московским "Локомотивом"] в Саранске на непривычном газоне. Надеемся, что в ближайшее время форвард вернется в общую группу", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Акрона".

Дзюба впервые в текущем сезоне пропустит игру в РПЛ. С капитанской повязкой "Акрон" на игру выведет защитник Йонуц Неделчару.

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). В текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах РПЛ. Ранее он выступал за петербургский "Зенит", в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. По ходу карьеры футболист также играл за московские "Спартак" и "Локомотив", томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и турецкий клуб "Адана Демирспор".