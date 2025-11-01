Кудашов вышел на третье место по матчам среди главных тренеров "Динамо"

Игра регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА стала для 54-летнего специалиста 315-й во главе "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Алексей Кудашов вышел на чистое третье место по количеству матчей в качестве главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо".

В игре регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" принимает столичный ЦСКА. Этот матч стал 315-м для Кудашова на посту главного тренера бело-голубых, он одновременно превзошел показатели Владимира Юрзинова и Зинэтулы Билялетдинова (314). Выше располагается Владимир Крикунов (413), а клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышеву (838).

Кудашову 54 года, специалист возглавляет "Динамо" с 2021 года. Под его руководством в 2024 году динамовцы завоевали второй в истории клуба Кубок континента, а годом спустя стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет сумев добраться до третьего раунда плей-офф.