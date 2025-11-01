"Рубин" и московское "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

"Динамо" продлило безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей

Бителло ("Динамо"), вратарь Евгений Ставер ("Рубин") © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" и московское "Динамо" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

На 58-й минуте с поля был удален игрок "Рубина" Константин Нижегородов.

"Динамо" продлило безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей (две ничьи и два поражения). В последний раз команда побеждала в РПЛ 26 сентября - "Крылья Советов" (3:2). У казанцев одна победа в шести последних играх в чемпионате, они не забивают три встречи подряд.

"Динамо" осталось на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 17 очков после 14 игр. "Рубин" находится на седьмой строчке, у команды 19 очков в 14 матчах. В следующем туре "Динамо" 8 ноября дома встретится с тольяттинским "Акроном", "Рубин" в этот же день на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород".