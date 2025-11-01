На матче КХЛ "Динамо" - ЦСКА почтили память диктора Плешакова

Перед началом игры болельщики вывесили баннер со словами "Этот голос самый лучший голос на земле. Игорь Плешаков, 1969-2025"

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Болельщики московского "Динамо" почтили память диктора Игоря Плешакова на матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным ЦСКА на "ВТБ-Арене". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

О смерти Плешакова стало известно 27 октября. Ему было 56 лет, он, в частности, работал на домашних матчах футбольного ЦСКА и хоккейного "Динамо". 30 октября с ним простились на Николо-Архангельском кладбище.

Перед началом игры был вывешен баннер со словами "Этот голос самый лучший голос на земле. Игорь Плешаков, 1969-2025". После начала игры болельщики ЦСКА скандировали его имя.