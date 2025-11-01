Трощинский считает логотип ХК "Динамо" с красной звездой частью истории

Игроки "Динамо" вышли на лед в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА в форме выходного дня в стиле 2000 года

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. К логотипу московского хоккейного клуба "Динамо" конца 1990-х - начала 2000-х годов, на который была нанесена красная звезда, стоит относиться как к части истории. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России в составе "Динамо" как игрок, а ныне начальник скаутской службы ЦСКА Алексей Трощинский.

Игроки "Динамо" вышли на лед в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА в форме выходного дня в стиле 2000 года. Трощинский выступал за "Динамо" с 1994 по 2008 год, в составе команды он становился чемпионом Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ) в 1995 году, обладателем Кубка МХЛ в 1996 году и чемпионом страны в 2000 и 2005 годах.

"Я отдал "Динамо" 11 лет. Много моментов, приятные воспоминания, которые до сих пор остаются, я общаюсь с ребятами по команде. Приятно, что клуб не забывает об этом, в ретро-форме уже играли и "Металлург", и ЦСКА, это приятно для болельщиков", - сказал он.

"Что касается формы, это часть истории, и смысла что-то обсуждать нет. Когда мы играли, на форме была просто буква Д. Самое главное, что логотип остается", - добавил он.

"Динамо" дебютировало в такой форме выходного дня в матче с ЦСКА в субботу и проведет в ней еще пять игр. В такой же форме хоккеисты команды выступали и в прошлом сезоне.