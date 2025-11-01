Песков назвал блистательной Валиеву в шоу Навки
МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Камила Валиева была блистательна в роли Одиллии (черного лебедя) в ледовом шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В субботу в Москве состоялось открытие театрального сезона на "Навка Арене".
"Камила Валиева блистательна. Блистательна и великолепна", - сказал Песков.
19-летняя Валиева ранее приняла решение о возобновлении карьеры после дисквалификации. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира, которое перешло к сборной США.