Песков назвал блистательной Валиеву в шоу Навки

В субботу в Москве состоялось открытие театрального сезона на "Навка Арене"

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Камила Валиева была блистательна в роли Одиллии (черного лебедя) в ледовом шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В субботу в Москве состоялось открытие театрального сезона на "Навка Арене".

"Камила Валиева блистательна. Блистательна и великолепна", - сказал Песков.

19-летняя Валиева ранее приняла решение о возобновлении карьеры после дисквалификации. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира, которое перешло к сборной США.