Украинские роллер-фристайлистки сфотографировались с россиянкой на ЧЕ

Россиянка Анна Кукушкина стала серебряным призером в дисциплине "слайды"

Редакция сайта ТАСС

© Atsushi Tomura/ Getty Images

ТАСС, 1 ноября. Украинские роллер-фристайлистки Мария Погуляка и София Китайгора сфотографировались с россиянкой Анной Кукушкиной на пьедестале чемпионата Европы. Турнир проходит в Италии.

В дисциплине "слайды" Кукушкина стала серебряным призером. Погуляка завоевала золотую медаль, Китайгора - бронзовую. Совместный снимок спортсменок на пьедестале почета опубликован на официальной странице европейского отделения Международной федерации роллер-спорта (World Skate Europe) в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Чемпионат Европы завершится 2 ноября. Россияне выступают в нейтральном статусе.