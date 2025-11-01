Украинские роллер-фристайлистки сфотографировались с россиянкой на ЧЕ
18:18
ТАСС, 1 ноября. Украинские роллер-фристайлистки Мария Погуляка и София Китайгора сфотографировались с россиянкой Анной Кукушкиной на пьедестале чемпионата Европы. Турнир проходит в Италии.
В дисциплине "слайды" Кукушкина стала серебряным призером. Погуляка завоевала золотую медаль, Китайгора - бронзовую. Совместный снимок спортсменок на пьедестале почета опубликован на официальной странице европейского отделения Международной федерации роллер-спорта (World Skate Europe) в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Чемпионат Европы завершится 2 ноября. Россияне выступают в нейтральном статусе.