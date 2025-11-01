Навка заявила, что вся страна идет к мечте Валиевой

Валиева в субботу приняла участие в ледовом шоу "Лебединое озеро"

Редакция сайта ТАСС

Татьяна Навка и Камила Валиева © Артем Иванов/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вся страна идет к мечте, которую хочет осуществить российская фигуристка Камила Валиева. Об этом после окончания шоу "Лебединое озеро" заявила олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка.

В субботу в Москве состоялось открытие театрального сезона на "Навка Арене". Валиева выступила в роли Одиллии (черного лебедя).

"Камилочка - ты невероятное талантище. Мы все тебе желаем успехов, удачи. Здесь с нами Светлана Соколовская, у которой тренируется Камила. Мы желаем им, прекрасной команде, удачи, успехов и чтобы Камила осуществила ту мечту, которую она метила всю жизнь. Получается, вместе с ней к этой мечте идет вся наша страна", - сказала Навка.

"Камила Валиева первый раз в роли этого невероятного черного лебедя. Она очень волновалась, и я вместе с ней. Но, по-моему, эта роль ей очень идет. Я безумно счастлива, что Камила сегодня с нами", - добавила она.

19-летняя Валиева ранее приняла решение о возобновлении карьеры после дисквалификации. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка будет тренироваться в команде Навки под руководством Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира, которое перешло к сборной США.