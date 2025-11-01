"Ак Барс" прервал серию из 11 побед в КХЛ, уступив "Ладе"

Тольяттинская команда одержала победу со счетом 4:3 в овертайме

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" со счетом 4:3 в овертайме обыграла казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Евгений Грошев (7-я минута), Иван Романов (34), Андрей Обидин (52) и Данила Дяденькин (65). У проигравших отличились Илья Сафонов (9) и Кирилл Семенов (21, 39).

"Ак Барс" прервал серию из 11 побед. Казанская команда, которая в предыдущий раз проигрывала 29 сентября в матче с екатеринбургским "Автомобилистом" (1:4), набрала 32 очка после 22 матчей и занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Лада" с 14 очками в 22 встречах располагается на предпоследней, 10-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Ак Барс" 6 ноября на выезде сыграет с минским "Динамо", "Лада" в тот же день в гостях встретится с "Динамо" из Москвы.