Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в КХЛ

Бело-голубые со счетом 3:2 обыграли ЦСКА

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Динамо" © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Даниил Пыленков (4-я минута), Никита Гусев (40) и Максим Мамин (60). У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (4) и Никита Нестеров (56).

"Динамо" одержало четвертую победу подряд в КХЛ, в последний раз команда уступала 20 октября - ярославскому "Локомотиву" (2:3). ЦСКА проиграл второй раз подряд после серии из четырех побед. "Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 20 матчах. ЦСКА набрал 22 очка в 21 игре и занимает восьмое место на Западе.

В следующем матче "Динамо" 4 ноября в гостях сыграет с петербургским СКА, ЦСКА днем ранее на выезде встретится с минским "Динамо".