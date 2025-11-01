"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне в РПЛ

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Педро и полузащитник "Локомотива" Данил Пруцев © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл московский "Локомотив" в домашнем матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Педро (9-я минута) и Андрей Мостовой (90+1).

"Локомотив" впервые проиграл в чемпионате в текущем сезоне, до игры с "Зенитом" команда 7 раз побеждала и 6 раз играла вничью. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия железнодорожников составила 19 матчей. Предыдущее поражение в РПЛ "Локомотив" потерпел 12 апреля от казанского "Рубина" (0:1).

"Зенит" продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей. Единственное поражение команда Сергея Семака в нынешнем чемпионате потерпела от грозненского "Ахмата" (0:1) в четвертом туре.

"Зенит" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. "Локомотив" опустился на четвертую строчку, у команды в активе 27 очков.

В следующем туре "Зенит" 9 ноября в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов", "Локомотив" в этот же день дома сыграет с "Оренбургом". Также на следующей неделе команды проведут первые матчи четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Зенит" 5 ноября примет московское "Динамо", "Локомотив" 6 ноября в гостях сыграет со столичным "Спартаком".