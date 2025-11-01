Захаряна заменили в матче чемпионата Испании по футболу из-за травмы
19:38
МАДРИД, 1 ноября. /ТАСС/. Российский футболист "Реал Сосьедад" Арсен Захарян был заменен по ходу матча 11-го тура чемпионата Испании по футболу с "Атлетиком" из-за травмы.
Российский полузащитник вышел на замену на 41-й минуте матча. На 82-й минуте он был заменен. Встреча завершилась победой "Реал Сосьедад" со счетом 3:2.
Захарян вошел в расширенный состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи. Российская команда проведет игру с перуанцами 12 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча с командой Чили пройдет 15 ноября в Сочи.