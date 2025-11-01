"Зенит" продлил контракт с футболистом Венделом

Соглашение с бразильцем рассчитано до конца сезона-2028/29

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Вендел © Валерий Шарифулин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" продлил контракт с бразильским футболистом Венделом до конца сезона-2028/29. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Предыдущее соглашение с 28-летним полузащитником действовало до лета 2028 года.

Вендел выступает за "Зенит" с 2020 года. В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. В текущем сезоне полузащитник сыграл 12 матчей в разных турнирах и отметился 3 результативными передачами.