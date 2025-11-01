Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Российский защитник "Каролины" отличился в игре с "Бостоном"

Защитник "Каролины" Александр Никишин © AP Photo/ Godofredo A. Vásquez

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Российский защитник "Каролины" Александр Никишин забросил вторую шайбу в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в игре с "Бостоном".

Встреча завершилась победой "Бостона" со счетом 2:1. Никишин забил на 58-й минуте. В составе победителей голами отметились Кейси Миттельштадт (42) и Виктор Арвидссон (46).

Никишин провел 11-й матч в сезоне. На его счету также 4 результативные передачи. Российский защитник подписал контракт с "Каролиной" в конце прошлого сезона, ранее он выступал за петербургский СКА и московский "Спартак".

"Каролина" набрала 14 очков в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Бостон" с 14 очками в 14 играх располагается на 3-й строчке в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче "Каролина" на выезде сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Бостон" в гостях встретится с "Нью-Йорк Айлендерс". Обе игры пройдут в ночь на 5 ноября по московскому времени.