Роналду забил победный гол за "Аль-Наср" на 14-й добавленной минуте

Португалец в игре с "Аль-Фейхой" оформил дубль

ТАСС, 1 ноября. Португальский нападающий Криштиану Роналду забил победный гол за "Аль-Наср" в матче чемпионата Саудовской Аравии по футболу с "Аль-Фейхой" на 14-й компенсированной ко второму тайму минуте. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Роналду реализовал пенальти. На 37-й минуте португалец забил мяч с игры. В семи матчах текущего чемпионата форвард отличился восемь раз.

Португальский нападающий довел количество забитых мячей за карьеру до 952 и является рекордсменом по этому показателю.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В "Аль-Наср" футболист перешел в декабре 2022 года, по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".

"Аль-Наср" набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.