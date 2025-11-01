Наместников забросил шайбу в третьем матче НХЛ подряд

Шайба российского нападающего помогла "Виннипегу" обыграть "Питтсбург"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников © AP Photo/ Matt Slocum

ОТТАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Виннипега" Владислав Наместников забросил шайбу в третьем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд, отличившись в домашней игре с "Питтсбургом" (5:2).

Наместников отличился на 22-й минуте, после его гола счет стал 3:0 в пользу "Виннипега". В составе "Питтсбурга" голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он ассистировал партнерам 15 раз в сезоне и является лидером чемпионата по этому показателю. Наместников забросил 6-ю шайбу в сезоне, в его активе также 1 голевая передача.

"Виннипег" набрал 18 очков после 12 матчей и занимает 1-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Питтсбург" с 18 очками в 13 играх лидирует в Столичном дивизионе.

В следующем матче "Виннипег" в ночь на среду по московскому времени на выезде сыграет с "Лос-Анджелесом", "Питтсбург" в ночь на вторник в гостях встретится с "Торонто".