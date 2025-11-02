Форвард "Миннесоты" Тарасенко набрал три очка в матче НХЛ с "Ванкувером"

Его клуб одержал победу со счетом 5:2

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Ванкувера" Тэтчер Демко и форвард "Миннесоты" Владимир Тарасенко © AP Photo/ Ellen Schmidt

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал две голевые передачи в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувера".

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Миннесоты". В составе победителей шайбы забросили Тарасенко (16-я минута), Марко Росси (34), Винни Хиностроза (45), Юнас Бродин (46) и Райан Хартман (57). У проигравших отличился Дрю О'Коннор (6, 27).

Тарасенко забросил вторую шайбу в сезоне, также на счету 33-летнего форварда 6 передач в 13 матчах. Его соотечественник и партнер по команде Кирилл Капризов прервал результативную серию из четырех встреч.

"Миннесота" одержала первую победу в последних шести играх и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 11 очков после 13 игр. "Ванкувер" идет шестым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 12 очков после 13 встреч. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 5 ноября примет "Нэшвилл", "Ванкувер" днем ранее также встретится с "Нэшвиллом" в гостях.

"Коламбус" дома победил "Сент-Луис" (3:2), российские игроки хозяев Иван Проворов и Кирилл Марченко сделали по голевому пасу. "Флорида" на своем льду обыграла "Даллас" (4:3 Б), голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 19 бросков.