Россиянин Демидов отметился уникальным достижением в истории "Монреаля"

Форвард достиг отметки в 10 очков за 12 матчей в своем первом полноценном сезоне в лиге

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов © Eric Bolte-Imagn Images via Reuters Connect

ОТТАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов набрал 10 очков в 12 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), показав лучший результат для новичков команды за последние 36 лет.

В ночь на воскресенье "Монреаль" дома победил "Оттаву" (4:3 ОТ). В составе хозяев шайбы забросили Коул Кофилд (8-я минута), Юрай Слафковски (10), Демидов (58) и Алекс Ньюхук (62). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (32), Майкл Амадио (40) и Тим Штюцле (53).

В 12 матчах своего первого полноценного сезона Демидов забросил 3 шайбы и отдал 7 передач. Быстрее всех в истории "Монреаля" отметку в 10 набранных очков среди новичков преодолевал Стефан Лебо, которому в сезоне-1989/90 для этого потребовалось провести 11 матчей.

"Монреаль" одержал третью победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 18 очков в 12 играх. "Оттава" идет третьей, имея в активе 14 очков после 13 встреч.

В следующем матче "Монреаль" в ночь на 5 ноября дома сыграет с "Филадельфией", "Оттава" двумя днями позднее в гостях встретится с "Бостоном".