В "Металлурге" заявили об отсутствии конфликта между Кузнецовым и Разиным

Ранее игрок был снят с игры по ходу встречи с "Ак Барсом"

Нападающий "Металлурга" Евгений Кузнецов © AP Photo/ Nick Wass

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Металлурга" Евгений Кузнецов продолжает готовиться к матчам Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информация о его конфликте с главным тренером Андреем Разиным не имеет под собой никаких оснований. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков.

29 октября Кузнецов был снят с игры против "Ак Барса" после второго периода. После встречи Разин отказался комментировать эту ситуацию.

"Там была нормальная рабочая ситуация. Все готовятся в рабочем режиме, Евгений Кузнецов тоже тренируется в общей группе. Все те догадки появились на ровном месте", - сказал Бирюков.

33-летний Кузнецов не набирал очков в последних четырех играх. За магнитогорский клуб он провел восемь матчей, в которых отдал пять голевых передач. Следующий матч "Металлург" проведет 3 ноября дома с "Шанхаем".