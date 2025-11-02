В "Динамо" заявили о большом доверии к тренеру Карпину

Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин имеет большой кредит доверия со стороны руководства футбольного клуба. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Динамо" не может победить в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) на протяжении четырех матчей (2 поражения, 2 ничьи). Бело-голубые с 17 очками занимают восьмое место в турнирной таблице.

"Что делать для исправления ситуации в таблице РПЛ? Тренироваться, работать, прогрессировать. У Валерия Георгиевича большой кредит доверия, - сказал Пивоваров. - Мы все время находимся в диалоге. Конечно, вопросы задаем по тем эпизодам, которые видим по игре. Мы пытаемся совместно найти лучшие решения, всегда в контакте".

В следующем туре "Динамо" дома сыграет с тольяттинским "Акроном" 8 ноября.