Шайба Гаврикова помогла "Рейнджерс" победить "Сиэтл" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков © AP Photo/ Stephen Brashear

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Российский защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков забросил первую шайбу в сезоне, отличившись в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сиэтла".

Встреча завершилась победой "Рейнджерс" в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Гавриков (11-я минута), Ноа Лаба (14) и Уильям Кулле (63). У проигравших отличились Чендлер Стивенсон (13) и Брэндон Монтур (27).

Гавриков забросил первую шайбу в сезоне, также у 29-летнего защитника 2 передачи в 12 матчах сезона. Россиянин подписал контракт с "Рейнджерс" в июле, соглашение рассчитано на семь лет с общей зарплатой в $49 млн.

"Рейнджерс" одержали третью победу подряд и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 14 очков в 13 матчах. "Сиэтл" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 14 очков после 11 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" в ночь на 5 ноября дома примут "Каролину", "Сиэтл" днем ранее на своем льду встретится с "Чикаго".

В другом матче игрового дня "Лос-Анджелес" дома потерпел поражение от "Нью-Джерси" (1:4), в составе хозяев шайбу забросил российский форвард Андрей Кузьменко. Российский нападающий "Эдмонтона" василий Подколзин не смог реализовать булит в домашней игре с "Чикаго" (3:2 ОТ).