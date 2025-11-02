В "Динамо" считают, что судейство в России требует улучшения

Гендиректор клуба Павел Пивоваров отметил, что в матчах команды часто бывают странные решения арбитров

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Работа российских арбитров требует улучшения, это также касается системы видеоассистента рефери (VAR). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров.

Ранее главный тренер "Динамо" Валерий Карпин заявил, что почти никогда не бывает довольным судейством матчей.

"Без сомнения, судейство требует улучшения. Конкретно в наших матчах уже не раз происходила странная ситуация. Судьи на VAR вызывали судью в поле, чтобы назначить пенальти, затем арбитр назначал пенальти, а потом экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) это фиксировала как ошибки, причем единогласно, - сказал Пивоваров. - То есть получается, что судьи на VAR вызывали судью в поле, чтобы он ошибся, а не исправил ошибку. Что для нас было удивительно. К судейству всегда есть вопросы, просто странно - VAR должна помогать, а тут получилось, что, наоборот, мешала".