Шесть российских гребцов получили нейтральный статус в октябре

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Международная федерация каноэ (ICF) в октябре присвоила нейтральный статус шестерым российским спортсменам. Об этом свидетельствуют документы ICF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Нейтральный статус получили Анастасия Ганина, Вячеслав Касьянов, Павел Котов, Маргарита Нуриахметова, Татьяна Шабаева и Елена Симонова.

Всего за два года ICF присвоила нейтральный статус более чем 500 гребцам из России и Белоруссии.

Правление Международной федерации каноэ в апреле 2023 года приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Тогда же ICF создала независимую комиссию для рассмотрения всех заявок от россиян и белорусов, желающих выступать в качестве нейтральных спортсменов.