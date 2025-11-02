Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ
07:06
ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В домашнем матче против "Ванкувера" (5:2) Тарасенко забросил шайбу и отдал две передачи.
Первой звездой стал швейцарский форвард "Сан-Хосе" Филипп Курашев, забросивший две шайбы в игре с "Колорадо" (3:2 ОТ).
Второй звездой признали канадского нападающего "Нью-Джерси" Доусона Мерсера, оформившего дубль в гостевой встрече с "Лос-Анджелесом" (4:1).