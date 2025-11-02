Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Миннесоты" набрал три очка в матче против "Ванкувера"

Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко © IMAGN IMAGES via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашнем матче против "Ванкувера" (5:2) Тарасенко забросил шайбу и отдал две передачи.

Первой звездой стал швейцарский форвард "Сан-Хосе" Филипп Курашев, забросивший две шайбы в игре с "Колорадо" (3:2 ОТ).

Второй звездой признали канадского нападающего "Нью-Джерси" Доусона Мерсера, оформившего дубль в гостевой встрече с "Лос-Анджелесом" (4:1).