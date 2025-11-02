Десять россиян не выступят на ЧМ по прыжкам на батуте из-за отсутствия виз

Соревнования пройдут с 5 по 9 ноября в испанской Памплоне

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Десять российских гимнастов пропустят чемпионат мира по прыжкам на батуте из-за того, что не получили визы. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации гимнастики России Николай Макаров.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет с 5 по 9 ноября в испанской Памплоне.

"10 наших спортсменов из 25 заявленных не смогут выступить на чемпионате мира по причине того, что не получили визы. Команда в настоящее время летит в Испанию", - сказал собеседник агентства.

По решению Международной федерации гимнастики (FIG) россияне и белорусы на турнирах FIG могут выступать только в нейтральном статусе.

Российские спортсмены последний раз выступали на чемпионате мира по прыжкам на батуте в 2021 году в Баку и заняли там первое общекомандное место с пятью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами. Вторыми тогда были китайцы (2-2-0), третьими - представители Великобритании (2-1-2).