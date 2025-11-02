В РФС объяснили, почему судья VAR долго определял офсайд в матче "Ростова"

На просмотр эпизода с голом Егора Голенкова в матче "Ростов" - "Акрон" потребовалось около 10 минут

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Судьи системы видеоассистента рефери (VAR) долго изучали эпизод с голом футболиста "Ростова" Егора Голенкова в матче с тольяттинским "Акроном", так как было необходимо время для поиска нужного ракурса для оценки ситуации. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

В субботу "Ростов" дома уступил "Акрону" со счетом 0:1 в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Гол Голенкова арбитры VAR проверяли около 10 минут, позднее взятие отменили из-за офсайда.

"Судьи VAR изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. Оценка ситуации с правильным стоп-кадром была сложнее и требовала больше времени", - отметили в службе коммуникаций РФС.