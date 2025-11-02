Кагановской и Некрасову выступление на втором Гран-при подряд дается легко

Фигуристы занимают второе место на этапе в Красноярске после ритм-танца

Василиса Кагановская и Максим Некрасов © Петр Ковалев/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фигуристам Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, выступающим в танцах на льду, легко дается выступление на втором этапе Гран-при России подряд. Об этом они рассказали журналистам.

Дуэт на этапе в Красноярске занимает второе место после ритм-танца, набрав 80,87 балла.

"Два этапа подряд было легче в том плане, что мы по ощущениям не успели отойти от прошлого старта, неделя прошла в соревновательном напряжении, выходить было намного проще в моральном плане, не так сильно переживали. Как будто заранее были настроены. Думали, что будем уставшими", - сказала Кагановская.

"Проехали хорошо, понятно, что есть над чем работать, это было получше, чем в Магнитогорске. [В Магнитогорске] падений не было, был срыв поддержки, мы поработали над поддержкой, накатывали и все", - добавил Некрасов.