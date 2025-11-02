Россиянка Блинкова выиграла турнир WTA в Цзюцзяне
09:19
ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Россиянка Анна Блинкова победила Лилли Таггер из Австрии в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Цзюцзяне.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Блинковой.
Блинковой 27 лет, она занимает 95-е место в рейтинге WTA. Спортсменка во второй раз победила на турнире под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше третьего круга.
17-летняя Таггер располагается на 235-й строчке мирового рейтинга. Австрийка ни разу не побеждала на турнирах WTA, но выигрывала юниорский Открытый чемпионат Франции.
Турнир в Цзюцзяне относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет $275 тыс.