Букин объяснил, почему не обратился в CAS после недопуска на отбор к Играм

Иван Букин и Александра Степанова © Александр Демьянчук/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, после решения Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске на квалификационный турнир в Пекине не обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за того, что это ничего бы не изменило. Об этом Букин рассказал журналистам на этапе Гран-при России в Красноярске.

Ранее ТАСС сообщал, что российские спортивные пары и танцевальные дуэты были не допущены к участию в отборочном турнире Олимпийских игр 2026 года.

"Мы были в отпуске в этот момент, [когда узнали], решили чуть раньше закончить сезон. На тот момент уже был произвольный танец готов. К сожалению, это не то место, где хочешь узнавать, нет такого места, - отметил Букин. - Пусть это будет на совести того, кто принимает эти решения. Мы никак не можем его оспорить, даже не знаем - почему. Мне кажется, что каждый спортсмен, по крайней мере, тот, который был на международной арене и на Олимпиаде в том числе, имеет право знать хотя бы за что и почему его не допускают, мне кажется, это честно. Ситуация такова - как есть".

"Были ли мысли обратиться в CAS? Было сразу прописано, что мы не можем оспаривать. А что оспаривать? Тратить время, чтобы узнать, что ничего не изменится, - это не имеет никакого значения. Мы решили, что этим мы не будем заниматься, а будем работать над собой и продолжать карьеру", - добавил спортсмен.

Квалификационные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаду проходили с 19 по 21 сентября.