Степанова и Букин рассказали, каково выступать спустя 11 месяцев

Фигуристы отметили, что за долгую паузу теряется соревновательный дух

Редакция сайта ТАСС

Александра Степанова и Иван Букин © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, отметили, что можно потерять соревновательный дух после долгого отсутствия на соревнованиях. Об этом они рассказали журналистам на этапе Гран-при России в Красноярске.

Последний раз Степанова и Букин выступали на чемпионате России в декабре 2024 года. Дуэт лидирует после ритм-танца на этапе в Красноярске, набрав 84,29 балла.

"Скажу по контрольным прокатам - очень жалко, что не получилось [там принять участие], хотелось бы выступить до начала Гран-при, - сказал Букин. Прокаты программ перед судьями и зрителями - это важно. Это дает уверенность. Сегодня мы прокатали хороший тренировочный прокат, но знаем недоработки, что хотели бы улучшить. Не могу сказать, что это был какой-то удачный прокат, обычный прокат. Наверное, потому что первый старт скомканный".

"Мы безмерно благодарны Пете Чернышеву за то, что он с нами работал, дал возможность снова окунуться в атмосферу постановок с ним, это очень интересно, он очень необычный постановщик, ищет в тех местах, в которых не ступала нога человека, - продолжил он. - Почти год мы не стартовали, последний наш старт был в декабре, ты теряешь не то что сноровку, теряешь именно вот этот соревновательный дух, когда ты постоянно в обойме, ты понимаешь, что и как".

Степанова отметила, что ритм-танец, поставленный под песни Майкла Джексона, не имел прямого отношения к певцу. "Мы старались избегать прямого отношения к Майклу Джексону, мы не пересматривали его танцы, характерные движения, - сказала она. - Есть немного нюансов, мы как-то решили не делать. Решили по другому пути идти, мне кажется, это должно быть очень интересно", - добавила Степанова.