Гарри Кейн может перейти из "Баварии" в "Барселону"

Контракт форварда с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2027 года

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн © Sebastian Widmann/ Getty Images

МАДРИД, 2 ноября. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" заинтересован в переходе футболиста германской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейна. Об этом сообщает издание Sport.es

По информации источника, представители англичанина оценивают будущие варианты продолжения карьеры. Летом 2026 года в контракте Кейна с "Баварией" активируется изменение в сумме отступных, которая составит €65 млн. Окончательное предложение "Барселоны" будет зависеть от финансового положения клуба. Также отмечается, что в услугах Кейна заинтересованы клубы чемпионатов Англии и Саудовской Аравии. Контракт форварда с "Баварией" действует до 30 июня 2027 года.

Кейну 32 года, в текущем сезоне чемпионата Германии он забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи в 9 матчах. Он перешел в "Баварию" в 2023 году, выиграв с клубом чемпионат и суперкубок страны. Ранее он играл за "Тоттенхэм", став лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе сборной Англии форвард дважды становился серебряным призером чемпионатов Европы и выигрывал бронзовую награду Лиги наций.