Фигуристка Двоеглазова выиграла короткую программу на Гран-при в Красноярске

Она набрала за прокат 72,70 балла

Алиса Двоеглазова © Петр Ковалев/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Алиса Двоеглазова занимает первое место после короткой программы на втором этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Красноярске.

Двоеглазова за прокат набрала 72,70 балла. Второй стала Елизавета Куликова (67,85 балла), третьей - Анна Ляшенко (67,63).

Двоеглазовой 16 лет, в прошлом сезоне она заняла второе место в финале юниорского Гран-при России.

Произвольную программу девушки представят 3 ноября.