Футболисты "Оренбурга" одержали первую победу под руководством Ахметзянова

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов © Александр Щербак/ ТАСС

ОРЕНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 3:1 победил "Сочи" в домашнем матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эмирджан Гюрлюк (9-я минута) и Хорди Томпсон (62). У проигравших отличился Франсуа Камано (40). На 37-й минуте встречи полузащитник "Сочи" Михаил Игнатов забил мяч в свои ворота.

"Оренбург" одержал первую победу под руководством Ильдара Ахметзянова, возглавившего клуб 10 октября. После его назначения на пост главного тренера команда также один раз сыграла вничью и дважды уступила в разных турнирах. "Оренбург" прервал восьмиматчевую серию без побед в РПЛ.

"Оренбург" поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после 14 матчей. "Сочи" занимает 15-ю позицию, на счету команды 8 очков в 14 играх.

В следующем туре "Оренбург" 9 ноября на выезде встретится с московским "Локомотивом", "Сочи" днем ранее на своем поле сыграет против "Ростова".