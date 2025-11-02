Тренер рассказал, сколько медалей не досчитаются российские батутисты на ЧМ

По мнению Алексея Рыжкова, те россияне, которые пропустят турнир из-за проблем с визами и оформлением нейтрального статуса, могли побороться за четыре золотые медали

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские мужские и женские команды в двойном мини-трампе и акробатической дорожке не примут участия в чемпионате мира по прыжкам на батуте из-за проблем с получением виз и нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Алексей Рыжков.

"В командном мини-трампе у мужчин из четырех ребят на чемпионат мира смогли приехать только двое, поэтому в этой дисциплине мы не представлены, - сказал он. - Так же и у женщин - из четырех человек только Галина Бегим добралась до Испании, а остальным троим не успели оформить ни нейтральный статус, ни визы. В прыжках на акробатической дорожке из четырех мужчин только у Сергея Финиченко есть допуск, у девочек - двое из четырех, это Александра Лямина и Арина Каляндра. Получается, что как в двойном мини-трампе, так и на акробатической дорожке у нас команд нет, а наши команды претендовали не только на попадание в тройку призеров, но и на золото чемпионата мира".

По решению Международной федерации гимнастики (FIG) россияне и белорусы на турнирах FIG могут выступать только в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет с 5 по 9 ноября в испанской Памплоне. По информации ТАСС, 10 из 25 заявленных на турнир россиян не смогут принять участие в соревнованиях из-за проблем с получением въездных шенгенских виз или нейтрального статуса. Российские спортсмены последний раз выступали на чемпионате мира в 2021 году в Баку и заняли там первое общекомандное место с пятью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами. Вторыми тогда были китайцы (2-2-0), третьими - представители Великобритании (2-1-2).