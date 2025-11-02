Фигурист Угожаев лидирует после короткой программы на Гран-при в Красноярске
Редакция сайта ТАСС
12:11
КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фигурист Николай Угожаев занимает первое место по итогам короткой программы на втором этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Красноярске.
Угожаев получил за прокат 88,88 балла. Вторым стал Михаил Полянский (86,09 балла), третьим - Александр Мельников (83,12).
Угожаеву 19 лет, он является победителем турнира по прыжкам 2025 года. В текущем сезоне спортсмен занял третье место на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.
Произвольную программу мужчины представят 3 ноября.