Фигурист Угожаев лидирует после короткой программы на Гран-при в Красноярске

Произвольную программу мужчины представят 3 ноября

Николай Угожаев © Софья Сандурская/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фигурист Николай Угожаев занимает первое место по итогам короткой программы на втором этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Красноярске.

Угожаев получил за прокат 88,88 балла. Вторым стал Михаил Полянский (86,09 балла), третьим - Александр Мельников (83,12).

Угожаеву 19 лет, он является победителем турнира по прыжкам 2025 года. В текущем сезоне спортсмен занял третье место на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

