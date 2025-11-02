"Спартак" впервые в истории выиграл женский чемпионат России по футболу

Красно-белые за тур до конца опережают идущий на втором месте ЦСКА на четыре очка

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Футболистки московского "Спартака" сыграли вничью со столичным ЦСКА со счетом 2:2 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу и досрочно стали победительницами турнира.

В составе "Спартака" голы забили Наталья Машина (69-я минута) и Тияна Филипович (82). У ЦСКА отличились Невена Дамьянович (9) и Милена Николич (57). На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля была удалена футболистка ЦСКА Юлия Мясникова.

Футболистки "Спартака" набрали 61 очко в 23 матчах и досрочно стали чемпионками страны. ЦСКА выиграл серебряные медали турнира, имея в активе 57 очков после 23 встреч.

"Спартак" впервые в своей истории стал чемпионом России. Ранее наивысшей позицией команды в чемпионате было второе место в сезоне 2006 года, после которого клуб прекратил существование. 14 октября 2023 года было объявлено о возрождении клуба, команда стала чемпионом в своем втором сезоне в Суперлиге.

ЦСКА является двукратным чемпионом России (2019, 2020) и четырехкратным обладателем Кубка России (2017, 2022, 2023, 2025), в последних пяти чемпионатах страны команда завоевывала серебряные медали.