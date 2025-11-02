Блинкова считает, что была храброй в финале турнира WTA в Цзюцзяне

Россиянка в финальном матче победила Лилли Таггер из Австрии

Анна Блинкова © AP Photo/ Manu Fernandez

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Анна Блинкова рада, что была агрессивной и храброй в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Цзюцзяне. Комментарий Блинковой предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

Россиянка победила Лилли Таггер из Австрии в финальном матче со счетом 6:3, 6:3.

"Никакого особого плана на финал у меня не было. Моей задачей было играть агрессивно и храбро, диктовать ритм игры и пользоваться всеми шансами. Рада, что удалось, - сказала Блинкова. - Я очень довольна уровнем своей игры на этой неделе, показала отличный теннис, была психологически устойчива. Пусть все матчи на турнире выиграла в двух сетах, но были сложные моменты, долгие розыгрыши. Я рада победе и тому, как смогла справиться с давлением".

Блинковой 27 лет, она занимает 95-е место в рейтинге WTA. Спортсменка во второй раз победила на турнире под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше третьего круга.