Вероника Степанова предложила перенести старт лыжного сезона на 2-3 недели

По мнению лыжницы, начинать соревнования надо позже из-за глобального потепления

Редакция сайта ТАСС

Вероника Степанова © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова предложила перенести начало сезона на несколько недель из-за глобального потепления. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Как насчет прекратить делать вид, что на дворе все еще 1985 год, и поменять все расписание лыжных соревнований? Климат раньше был совершенно другим. Чтобы прилично выступать в начале сезона, лыжник уровня сборной должен встать на снег примерно за месяц до первого старта. Сейчас мы готовимся под дождем, на полностью искусственном снегу. Предлагаю прекратить зарывать голову в (искусственный) снег и решительно отодвинуть весь лыжный соревновательный сезон на 2-3 недели. Первые гонки - в середине декабря. Но бегать при этом до конца апреля - полно мест, где снега еще много в это время", - написала спортсменка.

Степановой 24 года. Она завоевала золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.