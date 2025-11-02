Малышев считает, что женский футбольный "Спартак" стал суперклубом

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женский футбольный клуб "Спартак" можно считать в полной мере суперклубом. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Спартака" Олег Малышев.

"Спартак" в воскресенье впервые стал чемпионом России, сыграв вничью дома с ЦСКА (2:2).

"Чувствую счастье, очень рад за девчонок и тренеров - они это заслужили большой работой. 100 процентов "Спартак" сейчас стал суперклубом", - сказал Малышев.

Об основании женского "Спартака" было объявлено в январе 2022 года.