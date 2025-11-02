Янченков взял всю вину за их с Чикмаревой падение на Гран-при на себя

Пара на турнире в Красноярске занимает третье место после короткой программы

Матвей Янченков и Екатерина Чикмарева © Софья Сандурская/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой, взял вину за их падение с тодеса в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске на себя. Об этом он заявил журналистам.

Пара идет третьей после короткой программы, набрав 66,60 балла. Лидируют с 78,55 балла Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, второе место занимают Таисия Щербинина и Артем Петров (72,86).

"Хочу поздравить всех зрителей, потому что вы увидели на льду невероятную редкость, что так можно упасть с тодеса, это, конечно, непозволительно для меня. Вся вина на мне. Падение с тодеса - только моя ошибка, перешел на заднюю часть конька и перестоял на дуге, поэтому упал. Проблема не в коньке и не во льду", - сказал Янченков.

Произвольную программу фигуристы покажут 3 ноября.