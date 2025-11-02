"Балтика" поднялась на 4-е место таблицы РПЛ, обыграв "Ахмат"

"Балтика" не проигрывает в чемпионате четыре матча подряд

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" со счетом 2:0 обыграла грозненский "Ахмат" в домашнем матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы в составе хозяев забили Максим Петров (9-я минута) и Сергей Пряхин (52). На 60-й минуте красную карточку получил игрок "Ахмата" Георгий Мелкадзе.

"Балтика" не проигрывает в чемпионате четыре матча подряд (три победы и одна ничья). Единственное поражение в сезоне в РПЛ команде нанес ЦСКА (0:1). "Ахмат" не выигрывает в чемпионате четыре встречи подряд, за этот отрезок команда трижды проиграла и один раз сыграла вничью.

"Балтика" поднялась на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, у клуба 27 очков после 14 матчей. "Ахмат" остался на 9-й строчке с 16 очками после 14 игр. В следующем туре "Балтика" 9 ноября примет "Краснодар", "Ахмат" в тот же день дома встретится с московским "Спартаком".