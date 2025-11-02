Вечная классика. "Лебединое озеро" Навки по-прежнему собирает аншлаги

Впервые в роли Черного лебедя выступила Камила Валиева

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Новый театральный сезон продюсерского центра Татьяны Навки стартовал в столице с аншлагом на ледовом спектакле "Лебединое озеро", который появился на свет еще пять лет назад. Мог бы и раньше, но в 2020 году помешала пандемия.

Первыми роли в спектакле исполняли Петр Чернышев - принц Зигфрид, Навка - Белый лебедь, Маргарита Дробязко - Одиллия (Черный лебедь), Иван Ригини - Тень, внутренний голос принца, толкающего его на роковые ошибки. Сейчас на льду "Навки Арены" - спектакль впервые проходит в новом ледовом дворце - в принца и Одетту перевоплотились олимпийские чемпионы в танцах на льду супруги Никита Кацалапов и Виктория Синицына, в роли Одиллии блистает Камила Валиева, в образе Тени - Максим Ковтун.

Колдуна - эгоистичного харизматичного злодея, чья неразделенная любовь к Королеве (Татьяна Розанова) стала началом классической коллизии, заставляющей главного героя делать выбор между добром и злом, черным и белым, любовью и слабостью, по-прежнему играет Повилас Ванагас. История, 150 лет назад вдохновившая Петра Чайковского, в изложении Навки и ее соавторов заиграла новыми красками - где-то чуть наивными, сказочными, а где-то виртуозными, филигранными. Ведь на льду ее дарят зрителю лучшие из лучших. И все это в обрамлении уникальных костюмов и современных декораций с использованием цифровых технологий.

Ранее в интервью ТАСС Навка рассказывала, что супруг - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - часто критиковал ее за выбор классики, поскольку на ледовые шоу приходят расслабиться, повеселиться. "В нашей стране "Лебединое озеро" показывали по телевизору, когда кто-то умирал из ЦК Компартии, - у многих это ассоциируется с грустью, черно-белым экраном, - рассказывала Навка. - У него буквально аллергия на эту музыку. Поэтому, когда я готовилась к "Лебединому озеру" или "Щелкунчику" и он заходил в дом, я старалась выключить музыку или надеть наушники, чтобы не расстраивать его. Тем не менее, когда он пришел на спектакль, остался доволен, его захватило".

В интерпретации Навки "Лебединое озеро" совсем нескучное - классическая музыка Чайковского перемежается с современным вокалом в исполнении российских звезд, все это деликатно приправлено световым и файер-шоу. Особого шарма классике добавляют юные Одиллия и Одетта - ученицы Яна Симонова и Алена Лухмарева, а также "гуси" - акробаты Александр Дверковский и Алексей Полищук, комедийные персонажи, заставляющие своими уникальными и рискованными трюками хохотать и вздрагивать почтенную публику.

Песков пришел на "Лебединое озеро" в день открытия театрального сезона на "Навка Арену" в субботу. В беседе с ТАСС он отметил, что новая Одиллия - Камила Валиева - была блистательна. К ней у российских зрителей особое внимание, ведь фигуристка, прошедшая тяжелейшие испытания на Олимпиаде в Пекине, а затем четырехлетнюю судебную борьбу со Спортивным арбитражным судом, Всемирным антидопинговым агентством и Международным союзом конькобежцев, приняла решение вернуться на лед. Тренироваться она будет на этой же арене под руководством Светланы Соколовской.

С возвращением

Во время одного из выходов Валиевой под сводами арены раздалось: "С возвращением!" Валиева в свою очередь отблагодарила зрителей по-настоящему артистичным, дерзким, ироничным и чувственным катанием, на которое способна только она.

"Камилочка, ты невероятное талантище, - обратилась Навка в день премьеры к Валиевой. - Мы все тебе желаем успехов, удачи. Здесь с нами Светлана Соколовская, у которой тренируется Камила. Мы желаем им, прекрасной команде, удачи, успехов и чтобы Камила осуществила ту мечту, которую она метила всю жизнь. Получается, вместе с ней к этой мечте идет вся наша страна. Камила Валиева первый раз в роли этого невероятного Черного лебедя. Она очень волновалась, и я вместе с ней. Но, по-моему, эта роль ей очень идет. Я безумно счастлива, что Камила сегодня с нами".

Для Навки особенно важно, что на ее представления родители приводят детей. "Какие вы молодцы, что вы воспитываете детей на русской классике. Спустя столько лет Петр Ильич Чайковский жив, живет и будет жить. И наши дети должны это знать и помнить", - подчеркнула она.

Впереди у команды Навки еще немало ярких представлений, особняком в их череде станет главная премьера зимнего сезона-2025/26 - шоу "Золушка", сказка для всех, кто верит в чудеса. Ее премьера состоится 19 декабря в "Мегаспорте".