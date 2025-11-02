Серебряный призер Олимпиады хоккеист Самонов перешел в ЦСКА

С 2023 года голкипер выступал за "Салават Юлаев"

Редакция сайта ТАСС

Александр Самонов © Валерия Калугина/ ТАСС

УФА, 2 ноября. /ТАСС/. Голкипер Александр Самонов перешел из уфимского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба уфимцев.

Отмечается, что взамен "Салават Юлаев" получит денежную компенсацию. О сроках контракта с Самоновым не сообщается.

Самонову 30 лет, он выступал за "Салават Юлаев" с 2023 года. Ранее в КХЛ он играл за петербургский СКА, череповецкую "Северсталь" и подмосковный "Витязь". Вместе со сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В 2017 году Самонов с российской сборной выиграл хоккейный турнир Универсиады в Алма-Ате.