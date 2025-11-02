"Краснодар" обыграл "Спартак" и вернулся на первое место в РПЛ

Краснодарская команда одержала победу со счетом 2:1, доигрывая матч вдевятером

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров и нападающий "Краснодара" Джон Кордоба © Степан Ноздрев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 2:1 обыграл московский "Спартак" в домашнем матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы в составе победителей забили Александр Черников (18-я минута) и Джон Кордоба (59). У проигравших отличился Ливай Гарсия (90). На 88-й минуте Кордоба был удален с поля за вторую желтую карточку, а в компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил его одноклубник Дуглас Аугусто.

"Краснодар" одержал четвертую победу подряд в РПЛ, последний раз команда теряла очки в чемпионате 27 сентября, сыграв вничью с "Ростовом" (0:0). "Спартак" не может одержать гостевую победу в РПЛ с 23 августа, когда обыграл казанский "Рубин" (2:0).

"Краснодар" возглавил турнирную таблицу РПЛ, у команды в активе 32 очка. "Спартак" остался на 6-й строчке, набрав 22 очка.

В следующем туре "Краснодар" 9 ноября в гостях встретится с калининградской "Балтикой", "Спартак" в тот же день на выезде сыграет с грозненским "Ахматом". Также на следующей неделе команды проведут первые матчи четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Краснодар" 5 ноября в гостях сыграет с "Оренбургом", "Спартак" 6 ноября примет московский "Локомотив".