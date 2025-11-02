Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов

В воскресенье стало известно о кончине победителя Олимпиады 1948 года велогонщика Шарля Коста, которому был 101 год

Никита Симонян © Михаил Метцель/ ТАСС

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Бывший футболист сборной СССР Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов.

В воскресенье министр спорта Франции Марина Феррари, комментарий которой приводит агентство AFP, сообщила о смерти французского велогонщика Шарля Коста, выигравшего Олимпийские игры 1948 года в командной гонке преследования. Спортсмен умер на 102-м году жизни.

Кост принимал участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года, он передал факел легкоатлетке Мари-Жозе Перек и дзюдоисту Тедди Ринеру, которые зажгли чашу с огнем. Кост также был чемпионом мира 1948 года в индивидуальной гонке преследования.

Кост был старейшим из живущих олимпийских чемпионов. После его кончины таковым стал Симонян, которому 12 октября исполнилось 99 лет. Старейшим из живущих призеров Олимпиады стала датчанка Бирте Кристоферссен (101 год), специализировавшаяся в прыжках в воду. Старейшим из живущих отечественных призеров Игр является прыгунья в воду Нинель Крутова (99 лет), выигравшая бронзу Олимпиады 1960 года в Риме.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром "Спартака" (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) он забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.